Visiativ : sur les 25 euros

(Boursier.com) — Visiativ se cale sur les 25 euros ce mardi, alors que pour un chiffre d'affaires semestriel en croissance de 11% à 91,7 ME, l'EBITDA semestriel a bondi de 143% à 6,8 ME, soit une marge d'EBITDA de 7,4%. Cette solide performance, conjuguée au renforcement stratégique et relutif au capital du pôle Conseil en 2020, permet d'atteindre un résultat net part du groupe positif sur le 1er semestre, à 1,1 ME, contre -4,3 ME précédemment...

La dette financière nette s'établissait fin juin à 48,1 ME, pour 56,4 ME de capitaux propres, représentant un ratio de gearing de 85%, contre 76% à fin décembre 2020. Visiativ anticipe la poursuite d'une tendance favorable au 2nd semestre 2021, qui devrait permettre de retrouver le niveau d'activité qui prévalait avant la pandémie. Parmi les derniers avis de brokers, Invest Securities a revalorisé le dossier de 26 à 30 euros avec un avis à 'acheter'.