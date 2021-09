Visiativ signe pour la première fois un accord triennal en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés

(Boursier.com) — Le groupe Visiativ annonce la signature, pour la première fois, d'un accord triennal en faveur de l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap agréé par la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi). Il illustre un véritable engagement en matière d'inclusion et de responsabilité sociale poursuivi par Visiativ depuis plusieurs années. Pilier de la stratégie RSE du Groupe, cet engagement sociétal auprès des personnes en situation de handicap s'inscrit pleinement dans le volet RSE du plan stratégique CATALYST.

Déjà investi pleinement, et depuis plusieurs années, dans la sensibilisation de ses collaborateurs en matière de handicap, Visiativ place désormais l'inclusion au coeur de sa stratégie d'expérience collaborateur. Le Groupe s'est fait accompagner par l'association Nouvelle Ère afin de structurer pour la première fois cet engagement à travers un accord en faveur de l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap. Afin de coordonner le déploiement des actions prévues dans cet accord, Élodie Chanson a été nommée Référente Handicap.

Visiativ déploie avec cet accord une politique ambitieuse qui repose sur 3 axes majeurs : le recrutement, le maintien dans l'emploi et enfin la formation.

Aujourd'hui, plus d'une quarantaine de postes sont à pourvoir et 100% d'entre eux sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Afin de faire progresser son taux d'emploi de collaborateurs RQTH1, le Groupe mise sur la formation des recruteurs et des managers ainsi que sur l'expérience de cabinets spécialisés. Visiativ poursuit également sa participation aux événements nationaux tels que l'Inclusiv'Day et la SEEPH (Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées).

Le deuxième axe repose sur le maintien dans l'emploi et l'égalité des chances des collaborateurs quel que soit leur situation. Pour permettre la professionnalisation et l'inclusion de ses collaborateurs en situation de handicap, Visiativ va notamment mettre en place, tous les deux ans, une formation de développement des compétences pour ces collaborateurs et des entretiens réguliers afin évaluer d'éventuelles difficultés rencontrées.

Enfin, le dernier axe de cet accord concerne la formation. Visiativ va poursuivre ses engagements auprès d'écoles spécialisées comme Handigital et Signes & Formations. Grâce à des programmes d'alternance, notamment pour les jeunes en situation de handicap, Visiativ forme les talents de demain aux métiers du Groupe et favorise ainsi leurs intégrations et leurs embauches lorsque cela est possible.

Au-delà de ces actions, Visiativ est également attaché à recourir autant que possible et à poursuivre les partenariats existants avec des Établissements et services d'aide par le travail (ESAT).