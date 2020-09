Visiativ : Senda Bouchrara nommée Directrice générale adjointe Offre, Transformation et Innovation

(Boursier.com) — Visiativ annonce la nomination de Senda Bouchrara au poste de Directrice générale adjointe en charge de l'Offre, de la Transformation et de l'Innovation. Elle rejoint le Comité exécutif ainsi que le Comité stratégique de Visiativ. Ingénieure en informatique de l'Université de Technologie de Compiègne et diplômée d'un Master en Finance de l'IAE de Paris, elle débute sa carrière en tant que consultante chez Altran en 2001 avant de devenir en 2004 Responsable d'un centre de profit en finance. En 2007, elle rejoint Exane où elle pilote des projets transverses d'efficience opérationnelle pour le compte de la Direction générale. Elle intègre ensuite l'Inspection Générale du Groupe dont elle deviendra Directrice par la suite.

À partir de 2015, elle intègre l'éditeur de logiciels Cegid pour occuper la fonction de Directrice exécutive en charge de la Performance et de la Transformation. Elle sera ensuite en charge de la définition du nouveau plan stratégique et du pilotage du plan de transformation associé avant d'être nommée Directrice des Services du Groupe en 2018. En janvier 2020, elle fonde et dirige Stratécience, cabinet de conseil en stratégie et en efficience opérationnelle.