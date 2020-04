Visiativ résiste bien après sa publication

Visiativ résiste bien après sa publication









(Boursier.com) — L'action Visiativ gagne 1,1% à 18,4 euros en séance après une publication du 1er trimestre 2020 enregistrant 42,3 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Il progresse de +2% en données publiées mais se tasse de -1% à périmètre et taux de change constants. Le groupe a aussi annoncé avoir conclu un accord pour l'acquisition de 21% du capital de Visiativ Conseil (holding de contrôle de l'activité Conseil en innovation), auprès d'actionnaires minoritaires non opérationnels. Cette opération interviendra dans le courant de l'année 2020 avec des décaissements sur les exercices 2020 et 2021. A l'issue de l'opération, Visiativ détiendra en direct 77,6% du capital de Visiativ Conseil.

Demande de PGE malgré une trésorerie solide

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Visiativ a également fait le point sur la crise sanitaire COVID-19. La société, qui avait accès à fin mars à 29,6 ME de trésorerie disponible, a indiqué étudier avec ses partenaires bancaires la possibilité de mettre en place un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) proposé dans le cadre de la crise.

En interne, pour faire face à la pandémie du Covid-19, des actions et des mesures de prévention ont été mises en oeuvre pour réduire les risques de contamination au sein des équipes, en France comme à l'étranger, tout en garantissant une continuité maximale de services pour les clients. La mise en oeuvre du plan de continuité d'activité de Visiativ s'est déroulée sans difficulté et le Groupe déploie toutes ses ressources pour assister ses clients dans la gestion de cette situation exceptionnelle. Depuis le lundi 16 mars, la quasi-totalité des collaborateurs du Groupe est en télétravail. L'ensemble des équipes dédiées à la R&D poursuit pleinement ses activités.

Recrutements retardés

Visiativ entend poursuivre, voire accélérer, le développement de solutions qui représenteront un atout indispensable en sortie de crise. En revanche, le management de Visiativ a d'ores et déjà décidé de retarder les recrutements, excepté pour les activités cloud et infogérance (Visiativ Managed Services) qui connaissent une croissance soutenue depuis plusieurs semaines pour répondre aux nouveaux modes d'organisation du travail.

Les mesures de confinement en vigueur dans la plupart des pays où opère le Groupe commencent à avoir un impact sur l'activité, particulièrement en France, avec des reports de décisions d'investissements des clients et des suspensions de quelques projets de déploiement sur site , indique le management. Aussi, Visiativ a mis en place en France notamment, avec l'accord des partenaires sociaux, des mesures d'activité partielle de ses collaborateurs en rapport avec la baisse d'activité attendue.

Résilience du business model