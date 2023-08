Visiativ : reprend la société Techform

(Boursier.com) — Visiativ a été choisi par le Tribunal de Commerce de Toulouse pour reprendre l'intégralité des actifs et l'ensemble des employés de la société Techform, éditeur de logiciels pure-player de configuration technique et commercial. Cette acquisition permet de renforcer la Visiativ Innovation Platform proposée aux PME et ETI industrielles.

Créée en 2000 par son dirigeant fondateur Charles Bensoussan, la société Techform s'est imposée dans le développement de solutions de chiffrages et de configurations techniques dédiées aux produits complexes.

Techform CPQ (Configure, Price, Quote), le logiciel principal de Techform répond aux problématiques des PME industrielles françaises, coeur de cible de Visitai. Cette nouvelle composante, brevetée et labellisée BPI France vient enrichir la solution métier Vente et Marketing de la Visiativ Innovation Platform. De plus, la connexion d'un outil de CPQ avec les solutions de PIM et PLM Visiativ vont assurer la cohérence des données et l'alignement de la conception à la vente du produit. Cela conduit à une offre commerciale élargie et à une expérience client améliorée, avec la visualisation 3D en temps réels des produits configurés.

La forte complémentarité des portefeuilles clients respectifs de Techform et de Visiativ, va contribuer à la réalisation d'importantes synergies commerciales, souligne le groupe. Basée à Labège (région toulousaine), l'entreprise compte 35 collaborateurs et accompagne au quotidien une centaine de clients et plus de 24.000 utilisateurs.

Cette reprise est bien accueillie par les salariés et les clients de Techform, rassurés par la solidité de Visiativ. L'acquisition des actifs de Techform, dont l'activité sera consolidée au cours du deuxième semestre 2023, est financée intégralement en numéraire.