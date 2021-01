Visiativ : repli limité du chiffre d'affaires en 2020

(Boursier.com) — Visiativ a réalisé un solide 4e trimestre 2020 dans un contexte toujours fortement perturbé. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 36,2 millions d'euros, en repli de -7% (-8% à périmètre et taux de change constants), marqué notamment par le bon niveau d'activité du pôle 3DExperience Var, quasi-stable sur la période (-1%).

Sur l'ensemble de l'exercice 2020, Visiativ a enregistré un chiffre d'affaires total de 190 ME, en recul limité à -6% (-8% en organique). Facteur de résilience pour le Groupe dans les mois à venir, le chiffre d'affaires récurrent a progressé de +5% en 2020, pour représenter 70% de l'activité sur l'exercice. L'année écoulée est également marquée par la nouvelle progression des activités à l'international (+2%), qui représentent 26% des ventes en 2020.

Fort de cette performance solide en 2020, Visiativ demeure concentré sur l'exécution du plan stratégique Catalyst, et confirme son objectif de 30 ME d'Ebitda visé en 2023, porté par l'accroissement des synergies entre les différentes activités et l'optimisation de la performance opérationnelle.