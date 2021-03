Visiativ renforce son équipe de management

Dans le cadre de l'accélération du plan Catalyst, qui vise à accroître la création de valeur du groupe et à renforcer les synergies et la transversalité entre les activités, Visiativ poursuit le renforcement de son équipe de management pour une parfaite exécution de sa stratégie et de son plan de développement.

Guillaume Carlier (38 ans) a été nommé le 1er janvier 2021 Directeur des Opérations d'ABGI France, filiale dédiée au conseil en innovation du Groupe. Avec cette nomination, le Groupe a désormais mis en place une gouvernance unique des activités consulting de Visiativ en France. Auparavant en charge des opérations d'Ovëus, filiale d'ABGI, Guillaume Carlier s'appuiera sur sa parfaite connaissance du Groupe depuis 2015 pour exécuter et garantir la contribution de l'activité Conseil au plan Catalyst. Il travaille également à l'enrichissement des offres de services et des expertises fonctionnelles de l'activité Conseil, afin d'accroître la compétitivité et l'innovation des clients de Visiativ. Il est rattaché à Bertrand Sicot, Directeur général délégué. Avant de rejoindre Ovëus, Guillaume Carlier avait déjà près de 10 ans d'expérience dans le conseil pour accompagner des programmes de transformation de grands comptes, d'ETI et d'acteurs du secteur public.

Audrey Coutty (44 ans) a rejoint Visiativ en mars 2021, en tant que Directrice Produits & Innovation. Elle a pour mission le développement de l'offre de transformation numérique, basée sur la plateforme Moovapps, en cohérence avec la proposition de valeur du Groupe. Audrey Coutty pilotera les projets liés à la plateformisation des métiers visant à renforcer l'expérience clients dans le cadre du plan Catalyst. Elle prend la responsabilité du Product Management et de la R&D. Elle est rattachée à Senda Bouchrara, Directrice générale adjointe en charge de l'Offre, de la Transformation et de l'Innovation.

Audrey Coutty apporte près de 20 ans d'expertise dans la définition et la mise en oeuvre de stratégies produits, dans la transformation vers le Cloud et dans le management d'équipes techniques au sein d'éditeurs de solutions numériques (Cegid, Mycom OSI) ou du secteur des télécommunications (Nortel Networks).

Lionel Drouin (48 ans) a rejoint Visiativ en février 2021 en tant que Directeur de la Stratégie Digitale. Il a pour mission de définir la stratégie digitale, d'élaborer et de mettre en oeuvre le plan d'actions global digital de Visiativ. Il s'assurera notamment de l'intégration du digital en amont de chaque projet. Lionel Drouin est rattaché à Bertrand Sicot, Directeur général délégué. Lionel est un digital entrepreneur depuis plus de 15 ans. Après plusieurs années passées au sein d'ESN, il fonde Elephorm en 2005, société de video-learning BtoC et BtoB dans le domaine du digital avec 300.000 clients et des millions de visiteurs uniques par an. A partir de 2019, il se consacre au métier de conseil : conseil en stratégie IT (business model) et Direction digitale (CDO), ou encore digitalisation à l'international de startups innovantes.

Thomas Pinvin (42 ans) a rejoint Visiativ en février 2021 en tant que Directeur des Systèmes d'Information. Il a pour mission de définir la stratégie du Système d'Information, d'accompagner l'urbanisation des applications métiers (CRM, ERP, Marketing automation, SI RH) et d'améliorer l'expérience collaborateur par le choix d'outils collaboratifs innovants. Thomas Pinvin est rattaché à Bertrand Sicot, Directeur général délégué. Il apporte 20 années d'expérience et une expertise internationale dans le déploiement d'applications métier et de systèmes d'information.