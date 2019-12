Visiativ renforce ses Ressources Humaines

Afin d'accompagner son expansion et renforcer sa politique en matière de Ressources Humaines, Visiativ crée un poste de Directeur général adjoint en charge des Ressources Humaines, membre du Comité exécutif du Groupe. Le groupe a nommé Grégory Jourdan à ce poste.

Sa mission sera de poursuivre la structuration RH du Groupe, d'accompagner la transformation de Visiativ et son développement, notamment à l'international et enfin, de mettre en place une stratégie RH innovante et performante centrée autour de l'expérience collaborateur.

L'IA au service des collaborateurs

Suite à l'acquisition de Living Actor, finalisée le 22 novembre, Visiativ annonce aussi la naissance de ISIA, son propre agent virtuel. Véritable chatbot au service des collaborateurs, ISIA facilitera le quotidien des équipes, en répondant à leurs questions ou en les orientant dans leurs recherches et permettra un gain de temps considérable.

S'appuyant sur des technologies d'intelligence artificielle, ISIA renforcera ses connaissances et développera son expertise via les interactions quotidiennes avec les collaborateurs. Cette technologie innovante a appuyer la volonté de mettre en place une stratégie RH innovante et performante. Véritable soutien des équipes RH, ISIA accompagnera les collaborateurs tout au long de leur expérience au sein du Groupe.