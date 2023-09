Visiativ : recul de l'Ebitda

(Boursier.com) — Le 1er semestre 2023, marqué par une croissance de +11% de l'activité, témoigne de l'évolution du modèle de Visiativ avec une forte progression du chiffre d'affaires abonnements SaaS de +85%.

L'EBITDA s'inscrit en recul de 10% sous l'effet de l'adaptation de l'intéressement de la force commerciale aux nouveaux modèles de vente, du programme All Visiativ et des investissements marketing à l'international relatifs à l'uniformisation des marques des filiales.

La marge d'EBITDA s'est ainsi établie à 6,8% au 1er semestre 2023 vs. 8,3%.

Le résultat d'exploitation revient à 3,7 ME au lieu de 4,5 ME.

Sous l'effet d'un produit net de cession de 3,1 ME, lié au désengagement de l'activité de gestion des infrastructures IT, le résultat net part du groupe atteint 3,4 ME au 1er semestre 2023, contre 1,2 ME un an plus tôt, en progression de +183%.

À mi-2023, la dette financière nette s'établissait à 83,5 ME pour des capitaux propres portés à 73,7 ME, soit un ratio de gearing net de 113%...