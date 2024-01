Visiativ : record d'activité au T4

(Boursier.com) — Visiativ , le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris. Le groupe a réalisé au 4ème trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 104,1 ME, en hausse de +3%,

qui constitue un nouveau record de ventes trimestrielles pour le Groupe.

En fin d'année dernière, l'activité a notamment été portée par le dynamisme du pôle CONSULTING (+12% dont +5% en organique au 4ème trimestre) et par la poursuite de la transformation progressive du modèle de ventes SOFTWARE, en phase avec le plan stratégique SHIFT5, qui s'est traduite par des ventes d'abonnements SaaS en progression de +77% (+64% en organique) au 4ème trimestre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Visiativ s'élève à 277,2 ME, en progression de +7% (stable en organique), avec une hausse de +14% du pôle CONSULTING et d +4% du pôle SOFTWARE, dont +69% de progression sur les abonnements SaaS.

L'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) des abonnements SaaS s'est établi à 40,1 ME à fin décembre 2023, contre 27,4 ME fin 2022 soit une croissance de +46% sur un an (+35% en organique).

Soutenues par la dynamique de croissance des abonnements SaaS, les activités récurrentes (+11% en 2023) représentent désormais 70% du chiffre d'affaires annuel, niveau historiquement élevé, dont 75% pour le seul 4ème trimestre.

Enfin, portées notamment par la dynamique du pôle CONSULTING, les activités internationales continuent de progresser à un rythme soutenu, de +9%, et franchissent les 100 ME de revenu annuel, représentant 36% de l'activité totale du Groupe.

ÉVENEMENTS DATES

Résultats annuels 2023 : Mardi 19 mars

Chiffre d'affaires 1er trimestre : Mercredi 24 avril

Assemblée générale : Mardi 21 mai

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2024 : Mercredi 24 juillet

Résultats 1er semestre 2024 : Lundi 23 septembre

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2024 : Jeudi 24 octobre

Chiffre d'affaires annuel 2024 : Lundi 27 janvier 2025

Résultats annuels 2024 : Lundi 24 mars 2025.