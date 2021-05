Visiativ : projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant maximum de 8 ME

(Boursier.com) — Visiativ annonce sa volonté de réaliser, dans les prochaines semaines, une augmentation de capital par émission d'Actions à Bons de Souscription d'Action (ABSA) en numéraire d'un montant d'environ 7 ME prime d'émission incluse (portant l'offre à un montant maximum de 8 ME en cas d'exercice de la totalité des BSA), avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), ouverte à tous les actionnaires, à un prix de 20 euros par ABSA.

La maturité des BSA, attachés aux actions nouvelles issues de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, serait de 3 ans à compter de la date du détachement des bons, avec un prix d'exercice de 25 euros et une parité de 10 BSA pour 1 action nouvelle.

Les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs DPS verraient leur participation dans le capital de la société diluée de 6,06% en cas de réalisation de l'opération à 100% et de l'exercice de l'intégralité des BSA.

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'augmentation de capital ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF car le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 ME.

Alliativ, holding créée en 2017, dont le capital est détenu principalement par les deux fondateurs et des managers du groupe Visiativ, qui détient à ce jour 30,25% du capital de Visiativ, s'engage à souscrire à l'opération de capital à titre irréductible à hauteur de sa quote-part, et à titre réductible afin de garantir la réalisation de l'opération.

L'augmentation de capital pourrait être réalisée avant le 30 juin 2021, sous réserve de l'obtention d'une dérogation de l'AMF à l'obligation de déposer un projet d'offre publique, fondée sur l'article 234-9 6o du Règlement général de l'AMF, susceptible de résulter (i) de la réorganisation préalable de l'actionnariat au profit d'Alliativ (membre du concert Visiativ), renforçant la détention de Monsieur Laurent Fiard (Président - Directeur général de Visiativ) au sein du concert et entraînant pour Alliativ un franchissement en hausse du seuil de 50% en droit de vote et (ii) un potentiel franchissement en hausse du seuil de 50% du capital par le concert Visiativ, en cas de limitation à 75% de l'augmentation de capital qui serait alors intégralement souscrite par Alliativ (membre du concert Visiativ) s'y étant engagé.

Agenda financier 2021 de Visiativ

Assemblée générale : Jeudi 27 mai 2021

Chiffre d'affaires 1er semestre 2021 : Mercredi 28 juillet 2021

Résultats 1er semestre 2021 : Mercredi 22 septembre 2021

Chiffre d'affaires 9 mois 2021 : Mercredi 20 octobre 2021

Chiffre d'affaires annuel 2021 : Mercredi 26 janvier 2022

Résultats annuels 2021 : Mercredi 23 mars 2022.