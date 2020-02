Visiativ : primé !

Visiativ : primé !









(Boursier.com) — Partenaire de référence de Dassault Systèmes depuis plus de 30 ans, le groupe Visiativ confirme sa position

de leader mondial parmi les intégrateurs des solutions 3DEXPERIENCE. Les prix obtenus lors des différentes conventions internationales récompensent le savoir-faire et l'expertise des équipes et témoignent de la confiance des clients vis-à-vis du Groupe.

Comme chaque année, Dassault Systèmes a réuni son écosystème pour la zone EMEAR (Europe, MoyenOrient, Afrique, Russie) lors du congrès Value Up à Monte-Carlo (Monaco) du 20 au 23 janvier 2020 puis lors de la convention mondiale 3DEXPERIENCE World 2020 à Nashville (Etats-Unis) du 9 au 12 février, auparavant

baptisée SOLIDWORKS World. Ces conventions annuelles ont pour vocation de présenter l'ensemble des nouveautés de la plateforme 3DEXPERIENCE et de réunir les intégrateurs des solutions.

Plus de 30 trophées ont récompensé le groupe Visiativ qui conserve ainsi sa position de 1er partenaire Platinum Eurowest, notamment pour la croissance des ventes 'cloud' de 3DEXPERIENCE.

De nombreux trophées ont également récompensé les filiales internationales du Groupe, témoignant du succès de la stratégie d'internationalisation de Visiativ ces dernières années. Les filiales se sont démarquées dans leurs zones géographiques respectives notamment en Suisse, au Royaume-Uni et au Benelux. D'une manière générale, les équipes se sont vu remettre de nombreuses récompenses individuelles témoignant de la qualité du service et du savoir-faire.

Visiativ confirme ainsi sa position de leader sur l'ensemble des marchés de la zone Eurowest et intègre une fois de plus le Top 5 mondial des intégrateurs SOLIDWORKS...