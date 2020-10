Visiativ : poursuit le renforcement de son équipe de management

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'accélération du plan CATALYST 2023, qui vise notamment à accroître sa performance opérationnelle, Visiativ poursuit son plan de développement et renforce son équipe de management en annonçant les nominations de Philippe Strosser en tant que Directeur Produits & Innovation, Roch Auburtin en tant que Directeur de la Sécurité des Systèmes d'Information et Benoît Malraison en tant que Directeur des Filiales France.

Philippe Strosser a rejoint Visiativ en juillet dernier au poste de Directeur Produits & Innovation. Il a pour mission d'accompagner les équipes Visiativ en charge du développement de l'offre de transformation numérique basée sur la plateforme Moovapps, en cohérence avec la proposition de valeur du Groupe. À ce titre, il pilotera les projets d'innovation qui visent notamment à renforcer l'expérience clients. Il prend la responsabilité du Product Management et de la R&D. Il est rattaché à Senda Bouchrara, Directrice Générale Adjointe en charge de l'Offre, de la Transformation et de l'Innovation, arrivée chez Visiativ au mois de septembre 2020.

Dans le cadre du plan CATALYST 2023, Visiativ renforce sa proposition de valeur autour de la cybersécurité. De nombreuses démarches ont été mises en place au sein du Groupe en ce sens, menées à bien grâce, notamment, à l'implication de Roch Auburtin, Directeur de l'Open Innovation depuis 2015.

Profitant de l'arrivée de Philippe Strosser en tant que Directeur Produits & Innovation, il a donc été décidé de permettre à Roch Auburtin de se focaliser sur cet enjeu majeur de l'offre. S'appuyant sur ses 20 ans d'expérience au sein de Visiativ sur les aspects applicatifs et sur son expertise technique, il aura notamment pour mission de renforcer la résilience des solutions clients Visiativ. Il est rattaché à Senda Bouchrara, Directrice Générale Adjointe en charge de l'Offre, de la Transformation et de l'Innovation.

Au cours des dernières années, Visiativ s'est considérablement développé et a enrichi son offre et ses compétences notamment par la concrétisation de nombreuses opérations de croissances externes. Afin d'accroître les synergies entre les différentes entités acquises et de capitaliser sur ces rapprochements, Visiativ annonce l'arrivée de Benoît Malraison en tant que Directeur des Filiales France. Il aura pour mission de contribuer à la croissance et à la transformation des sociétés qui ont rejoint Visiativ mais aussi de mener à bien leur intégration au sein de l'organisation. Son parcours varié constituera un véritable atout pour accompagner Visiativ dans l'un des axes de son plan CATALYST 2023 : la concrétisation et l'accroissement des synergies des croissances externes au profit du renforcement de la proposition de valeur globale. Il a rejoint Visiativ en octobre 2020 et est rattaché à Bertrand Sicot, Directeur général délégué.