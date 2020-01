Visiativ : Philippe Garcia rejoint le groupe au poste de DG adjoint en charge de la Finance

Visiativ : Philippe Garcia rejoint le groupe au poste de DG adjoint en charge de la Finance









(Boursier.com) — Dans le cadre du lancement de son nouveau plan stratégique 'CATALYST 2023', Visiativ annonce la nomination de Philippe Garcia au poste de Directeur général adjoint en charge de la Finance, dont le mandat a pris effet le 2 janvier 2020.

Philippe Garcia (55 ans) a débuté sa carrière en audit financier chez Deloitte, au sein du département Audit Grandes Entreprises du bureau de Lyon. Pendant 7 ans, il y évolue pour devenir, dans le même département, Manager Audit. En 1997, Philippe rejoint le groupe américain BF Goodrich tout d'abord en qualité de Directeur Administratif et Financier, puis en tant que Contrôleur Europe. En juillet 2002, il est nommé Chief Financial Officer (CFO) de la société Floréane Medical Implants, cotée sur Euronext. Après la vente de cette dernière à Covidien en 2005, Philippe Garcia est nommé membre du Directoire de la biotech Novagali Pharma, en qualité de CFO, puis rejoint, deux ans plus tard, le Groupe pharmaceutique EFFIK, en qualité de CFO.

Depuis 2010, il occupait le poste de Vice-Président Finance du groupe Amplitude Surgical, oeuvrant activement au triplement du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, à la multiplication par quatre des ventes internationales avec la création de 10 filiales étrangères, et à l'introduction en Bourse sur Euronext Paris de la société avec une levée de fonds de plus de 100 ME.

Philippe Garcia est titulaire d'un Master Audit de l'IAE de Lyon III et du DESCF.