Visiativ pâtit d'un effet de base défavorable au 1er trimestre

(Boursier.com) — Visiativ a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 59,4 millions d'euros au 1er trimestre 2023, en progression de +7%. A périmètre constant et taux de change constants, la croissance organique s'est établie à -4%. En effet, le 1er trimestre 2022 avait été marqué par une croissance de +27% (+21% en organique), et notamment pour l'activité Software (+35% de croissance dont +30% en organique), constituant une base de comparaison élevée pour le début de l'exercice 2023.

La stabilité de l'activité Software au 1er trimestre 2023 masque la forte progression des abonnements SaaS qui ont plus que doublé (+125%), et qui représentent désormais plus de 20% des ventes de Software, contre moins de 10% au 1er trimestre 2022.

L'activité Consulting a enregistré une croissance soutenue de +20% au 1er trimestre 2023 (+4% en organique), portée par les dynamiques d'innovation.

Dans le sillage de l'exercice 2022, les activités à l'international continuent de tirer la croissance de Visiativ avec désormais 21,5 ME de chiffre d'affaires réalisé hors de France, soit une croissance de +25% (+5% en organique) et représentent 36% de l'activité.

Perspectives

Dans un environnement économique incertain, Visiativ s'est fixé pour objectif en 2023 de renforcer les piliers de son développement :

- Renforcer la proposition de valeur autour de Visiativ Innovation Platform ;

- Consolider la plateforme technologique Visiativ Agora ;

- Développer le modèle d'abonnements en s'appuyant sur la plateforme logicielle ;

- Poursuivre la dynamique de croissance à l'international ;

- Accélérer la croissance en réalisant de nouvelles acquisitions relutives.