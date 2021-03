Visiativ : objectif confirmé de 30 ME d'Ebitda en 2023...

(Boursier.com) — À l'issue de son exercice 2020, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 189,9 ME, en recul limité de 7%.

L'EBITDA est de 14,3 ME, en repli annuel de -24%. Dans un contexte perturbé par la crise sanitaire, la marge d'EBITDA s'est établie à 7,5%, contre un niveau record de 9,2% un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation s'est établi à 7,4 ME, soit -46%.

Le résultat net consolidé s'est élevé à 1,8 ME vs. 2,6 ME.

La dette financière nette s'établit à 35,4 ME pour 46,8 ME de capitaux propres, représentant un ratio de gearing de 76% à fin 2020.

Visiativ annonce l'acquisition de 100% du capital de la société AJ Solutions, distributeur de l'ensemble des solutions Dassault Systèmes SOLIDWORKS depuis 2003.

Avec une présence forte sur le Grand Est et en Île-de-France, AJ Solutions vient compléter le maillage géographique de Visiativ dans l'hexagone.

AJ Solutions a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 2,8 ME pour une rentabilité similaire à celle de Visiativ. La société sera consolidée à compter du 1er mars 2021.

Visiativ vise à l'accroissement des synergies entre les différentes activités et à l'optimisation de la performance opérationnelle pour atteindre 30 ME d'EBITDA à horizon 2023.