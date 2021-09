Visiativ : nette remontée de l'Ebitda

(Boursier.com) — Pour un chiffre d'affaires semestriel en croissance de +11% à 91,7 ME, l'EBITDA semestriel de Visiativ a bondi de +143% à 6,8 ME, soit une marge d'EBITDA de 7,4%.

Cette solide performance, conjuguée au renforcement stratégique et relutif au capital du pôle Conseil en 2020, permet d'atteindre un résultat net part du groupe positif sur le 1er semestre, à 1,1 ME vs. -4,3 ME précédemment.

La dette financière nette s'établissait fin juin à 48,1 ME pour 56,4 ME de capitaux propres, représentant un ratio de gearing de 85% contre 76% à fin décembre 2020.

Visiativ anticipe la poursuite d'une tendance favorable au 2nd semestre 2021, qui devrait permettre de retrouver le niveau d'activité qui prévalait avant la pandémie.