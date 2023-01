Visiativ : le titre grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'exercice 2022, a Visiativ affiché un chiffre d'affaires de 258,7 ME, en croissance de +21%. A périmètre et taux de change constants, la progression s'est établie à +11%, marquant ainsi une nouvelle année de croissance organique à deux chiffres sur l'ensemble des activités (SOFTWARE +11% et CONSULTING +12%).

Visiativ a réalisé un 4ème trimestre 2022 record avec un chiffre d'affaires consolidé de 100,7 ME, en forte progression de +25% dont +13% en organique. Pour la première fois, Visiativ dépasse le seuil des 100 ME de facturations en un trimestre.

Les activités récurrentes (contrats pluriannuels, maintenance logicielle et abonnements SaaS) croissent de +22% sur l'exercice (+12% à périmètre et change constants), et représentent 67% du chiffre d'affaires à fin décembre. Les abonnements SaaS progressent fortement sur l'année : l'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) s'établit à 27,4 ME au 31 décembre 2022, en croissance de +37% (+23% en organique).

Visiativ indique aborder l'exercice 2023 avec une bonne visibilité et réitère sa confiance dans l'atteinte des objectifs du plan stratégique CATALYST, avec notamment un EBITDA de 30 ME en 2023. Le titre monte de 3,8% à 35,80 euros ce jeudi, alors qu'Oddo BHF a relevé son objectif de cours de 35 à 40 euros avec un avis à 'surperformer', Euroland Corporate a ajusté sa cible de 42 à 43 euros ('achat') et Invest Securities a revalorisé le dossier de 28 à 34 euros en étant lui aussi à l'achat...