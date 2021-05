Visiativ : Lancement d'une émission d'actions à bons de souscription d'action (ABSA)

Visiativ : Lancement d'une émission d'actions à bons de souscription d'action (ABSA)









(Boursier.com) — Visiativ annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 7.004.440,00 euros par l'émission de 350.222 actions à bon de souscription d'action (ABSA) au prix unitaire de 20 euros, représentant une prime de 0,5% par rapport au cours de clôture du 24 mai 2021 (19,90 euros), précédant la fixation du prix de l'émission par le Directeur général de Visiativ.

Après une période d'investissements importants pour le groupe Visiativ, pour augmenter le pourcentage de détention de ses actifs stratégiques et pour développer ses solutions logicielles propriétaires, et à la suite de l'augmentation de la dette financière brute consécutive à la souscription d'un Prêt Garanti par l'État, le Conseil d'administration a décidé de renforcer les fonds propres du Groupe et ainsi, rééquilibrer le bilan avec un gearing net cible positionné en deçà des deux tiers des capitaux propres (vs. 76% au 31 décembre 2020).

MODALITES DE L'OPERATION D'EMISSION D'ABSA

Nature de l'opération : La levée de fonds mise en oeuvre par la société Visiativ porte sur une augmentation de capital par émission d'actions à bon de souscription d'action (ABSA) avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

L'opération porte sur l'émission de 350.222 ABSA au prix unitaire de 20 euros par action nouvelle, à raison de 10 ABSA pour 115 actions existantes possédées (115 DPS permettront de souscrire à 10 ABSA), soit un produit brut d'émission de 7.004.440 euros.

Cadre juridique de l'offre : Faisant usage de la délégation conférée par la 15ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 28 mai 2020, le Conseil d'administration de Visiativ a décidé, lors de sa séance du 4 mai 2021, du principe d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. En vertu de la subdélégation qui lui a été conférée par le Conseil d'administration, le Directeur général a, le 25 mai 2021, décidé de mettre en oeuvre une augmentation de capital par émission d'ABSA avec maintien du DPS.