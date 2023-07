Visiativ lance Visiativ Transformer

(Boursier.com) — Visiativ annonce le lancement de Visiativ Transformer, une solution co-construite avec ses clients, dédiée aux dirigeants d'entreprises industrielles souhaitant mettre en mouvement et conduire leurs transformations stratégiques avec l'adhésion de l'ensemble de leurs collaborateurs.

Visiativ Transformer est une solution collaborative pour co-définir numériquement les feuilles de route et engager toutes les parties prenantes dans la transformation. A la différence des outils généralistes de gestion de portefeuille de projets, qui sont focalisés sur l'exécution des différentes tâches et étapes, Visiativ Transformer est une application conçue par un éditeur expert de la transformation au service des PME et des ETI, pour synthétiser les feuilles de route, suivre leur progression, mesurer les gains obtenus et partager ainsi une vision commune des transformations.

Visiativ Transformer est accessible en mode SaaS, par abonnement mensuel, avec 3 utilisateurs inclus et l'accès en lecture par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.