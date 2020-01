Visiativ lance son 3ème plan stratégique 'CATALYST 2023'

(Boursier.com) — À l'aube d'une nouvelle décennie, Visiativ est heureux de présenter ce jour ses nouvelles ambitions de développement, matérialisées à travers son nouveau plan stratégique CATALYST 2023. Après AUDEO 2017, achevé avec succès en 2016 avec un an d'avance, puis NEXT 100, dont les objectifs à 2020 vont être atteints dès la fin de l'exercice 2019, CATALYST 2023 vise à affirmer Visiativ en tant que partenaire stratégique des dirigeants pour accélérer l'innovation et la transformation de leurs entreprises.

CATALYST 2023 se matérialise à travers 5 évolutions prioritaires pour Visiativ : une nouvelle organisation autour d'une plateforme de compétences, une gouvernance renouvelée et renforcée, une performance financière réaffirmée, la mise en oeuvre d'une stratégie innovante des ressources humaines, et des engagements encore plus forts en matière de responsabilité sociétale.

Au cours des dernière années, Visiativ est devenu un acteur global aux multi-compétences. À travers CATALYST 2023, Visiativ souhaite affirmer sa plateforme d'expériences humaines et digitales pour accélérer l'innovation et la transformation des PME/ETI et devenir ainsi le partenaire stratégique des dirigeants. Avec déjà plus de 150 transformations d'entreprises réussies, Visiativ apporte une approche pragmatique en matière de transformation digitale, du diagnostic à la mise en oeuvre de la feuille de route. Pour aller encore plus loin, Visiativ veut devenir une véritable plateforme de compétences humaines au service de l'expérience digitale.

Visiativ souhaite, à travers ce 3ème plan stratégique depuis son introduction en Bourse, capitaliser sur sa base de plus de 18.000 clients pour accélérer les ventes multi-marques et ainsi accroître la part de son activité réalisée à travers du cross-selling (ventes croisées) entre ses différentes activités.

Dans cette perspective, Visiativ se fixe pour mission d'améliorer sa performance, de renforcer les synergies et la transversalité du Groupe au service d'une ambition inchangée : être un partenaire de proximité et de confiance de ses clients.

Une organisation repensée, pour être plus agile, plus réactive et plus efficace

Avec CATALYST 2023, Visiativ met en place une nouvelle organisation décentralisée autour d'une plateforme de compétences conjuguant Conseil, Edition de logiciels, Intégration de logiciels et Infrastructures Cloud. Ces compétences seront mises au service des pôles d'activité du groupe : ABGI Consulting, pour le Conseil en innovation et l'Excellence opérationnelle, Moovapps Platform, en matière d'Apps, de Plateformes et de Business Expériences, Visiativ Solutions, pour la 3Dcontinuity et l'univers Dassault Systèmes, et Visiativ Managed Services, pour accompagner les évolutions des infrastructures technologiques des entreprises vers le cloud. Une structure Holding Groupe regroupera l'ensemble des fonctions centrales (Finance, Ressources Humaines, SI, Marketing et Communication).

Le développement de l'activité de Rapid Manufacturing s'appuiera sur un partenariat industriel, en cours de finalisation.

Une gouvernance d'entreprise renouvelée et renforcée

Visiativ fait évoluer sa gouvernance pour le bon déploiement du plan CATALYST 2023. Aux côtés de Laurent Fiard, Président-Directeur général, Bruno Demortière a été nommé, fin 2019, Directeur général en charge des Opérations et prend désormais la direction opérationnelle de l'ensemble des activités du Groupe. Olivier Blachon, Directeur général adjoint en charge de l'Intégration, va poursuivre le pilotage de la plateforme de compétences Visiativ Solutions en lien avec Dassault Systèmes.

L'objectif est de renforcer la dynamique de Visiativ, en mettant l'accent sur une plus grande transversalité entre les activités : accroissement des synergies entre les pôles, renforcement du cross-selling et de la complémentarité commerciale entre les métiers. Le regroupement du pilotage opérationnel et commercial de toutes les activités permettra au Groupe d'optimiser et d'homogénéiser son efficacité.

Parallèlement, Visiativ renforce cette nouvelle organisation avec la nomination ce jour de Philippe Garcia en tant que Directeur général adjoint en charge de la Finance.

Agile, décentralisée et plus proche de ses clients, partenaires et collaborateurs, cette nouvelle organisation est conçue pour accompagner l'amélioration de la performance.

Une performance financière réaffirmée : accélérer la rentabilité en visant 30 ME d'EBITDA à horizon 2023

Après être passé de moins de 83 ME de chiffre d'affaires et 4,6% de marge d'EBITDA en 2015, à plus de 160 ME en 2018 et 8% de marge d'EBITDA, Visiativ souhaite passer un nouveau cap en matière de performance financière.

À travers ce plan stratégique, Visiativ entend se concentrer en priorité sur l'accélération de sa rentabilité : amélioration de la performance opérationnelle, plus grande agilité des fonctions supports centralisées au sein de la structure holding, priorité à la croissance organique et focus sur les croissances externes fortement relutives, constitueront les principaux leviers d'amélioration de la rentabilité dans les prochaines années. En outre, l'intégration de toutes les croissances externes déjà réalisées au sein d'une proposition de valeur globale permettra de concrétiser et d'accroître les synergies, et de contribuer ainsi à l'amélioration de la performance financière globale.

L'objectif est de réaliser un EBITDA de 30 ME à horizon 2023, contre 13,1 ME en 2018.

Une stratégie RH innovante et performante centrée autour de l'expérience collaborateur

Avec CATALYST 2023, Visiativ veut positionner ses collaborateurs au coeur de son développement. Sous l'impulsion de Grégory Jourdan, qui a rejoint le Groupe il y a quelques semaines au poste de Directeur général adjoint en charge des Ressources Humaines, Visiativ souhaite mettre en place une stratégie RH innovante et performante centrée autour de l'expérience collaborateur, véritable catalyseur d'une dynamique collective au sein d'une communauté de collaborateurs hautement engagés.

Cette stratégie s'appuiera notamment sur des Human Resources Business Partners, répartis au sein de chaque pôle, dont la mission sera de traduire la stratégie business du Groupe en stratégies opérationnelles de ressources humaines. Ils veilleront à l'alignement stratégique de tous, mettront le focus sur l'émergence de talents et la mise en oeuvre de la stratégie de ressources humaines globale au sein de chacune des entités.

En outre, les collaborateurs de Visiativ pourront faire appel au Centre d'expertise et de services RH dont la mission sera d'apporter des réponses rapides et pertinentes aux questions et sujets RH de tous.

Viser l'excellence en matière d'engagement RSE et extra-financier

La performance extra-financière sera une fois de plus au coeur de l'ambition de Visiativ. Les engagements sociaux, économiques et civiques de Visiativ auprès de l'ensemble de ses parties prenantes constituent un moteur de croissance à part entière de sa stratégie de développement. Au-delà des actions pour le renforcement du bien-être au quotidien de ses collaborateurs, Visiativ a choisi, dans le cadre de son nouveau plan stratégique, d'agir en priorité dans une dynamique en faveur de l'inclusion.

Le développement du potentiel humain, quelles que soient les difficultés rencontrées, constitue une priorité. Aux côtés d'associations, Visiativ souhaite ainsi favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap ou de fragilité sociale. En parallèle, Visiativ souhaite plus que jamais favoriser l'accès aux nouvelles technologies par l'éducation pour rendre l'informatique accessible à tous et accélérer l'éducation numérique des élèves en difficulté.

Agenda financier : Chiffre d'affaires annuel 2019 : 28 janvier 2020.