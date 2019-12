Visiativ : la nouvelle feuille de route est annoncée !

Visiativ : la nouvelle feuille de route est annoncée !









(Boursier.com) — Le groupe Visiativ (FR0004029478), éditeur et intégrateur de plateformes collaboratives et conseil en innovation, est coté sur Euronext Growth à Paris.

Alors que l'exercice 2019 devrait conclure, avec un an d'avance, les objectifs du plan Next100, Visiativ présentera ses nouvelles ambitions et son plan stratégique Catalyst 2023, le 8 janvier 2020 à la communauté financière. La présentation de ce nouveau plan s'accompagne d'un renforcement de la gouvernance du Groupe avec notamment la nomination de Bruno Demortière au poste de Directeur général en charge des Opérations.

Visiativ présentera le 8 janvier 2020 son 3e plan stratégique, baptisé Catalyst 2023, après avoir achevé avec succès ses deux précédents plans stratégiques avec un an d'avance : Audeo2017, puis Next100, qui visait à opérer un nouveau changement de dimension en doublant la taille du groupe à horizon 2020 à travers une croissance organique soutenue et sur une politique d'acquisitions offensive dans les métiers du conseil, de l'Intégration et de l'Edition.

Catalyst 2023 s'appuiera sur les points forts du Groupe :

- Sa proposition de valeur globale au service de la transformation et l'innovation des entreprises ;

- Un capital clients riche de plus de 18.000 entreprises, de la TPE/PME aux ETI et grands groupes ;

- Des pôles d'activités complémentaires, source de synergies commerciales et opérationnelles ;

- Sa dimension internationale, avec une présence désormais établie dans plus de 10 pays

Bruno Demortière au poste de Directeur général en charge des Opérations

Dans le cadre du lancement de Catalyst 2023, Visiativ fait évoluer sa gouvernance. Jusqu'alors Directeur général adjoint en charge des pôles Edition et Conseil et membre du Comité exécutif (Comex) de Visiativ, Bruno Demortière (39 ans) est nommé Directeur général en charge des Opérations et prend désormais en charge la direction opérationnelle de l'ensemble des activités du Groupe.

Il aura pour mission de renforcer la dynamique de Visiativ, en mettant l'accent sur une plus grande transversalité entre les activités : accroissement des synergies entre les pôles, renforcement du cross-selling (ventes croisées) et de la complémentarité commerciale entre les métiers.

Ainsi, le regroupement du pilotage opérationnel et commercial de toutes les activités au sein d'une unique direction permettra au Groupe d'optimiser et d'homogénéiser son efficacité.

Il y a quelques semaines, Grégory Jourdan (37 ans) rejoignait le groupe au poste de Directeur général adjoint en charge des Ressources Humaines, et nouveau membre du Comité exécutif. Sa mission est de poursuivre la structuration RH du Groupe, d'accompagner la transformation de Visiativ et son développement, notamment à l'international et enfin, de mettre en place une stratégie RH innovante et performante centrée autour de l'expérience collaborateur.

Cette nouvelle organisation est conçue pour accompagner l'amélioration de la performance de Visiativ.