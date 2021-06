Visiativ : l'augmentation de capital a permis de lever 7 ME

(Boursier.com) — Visiativ annonce le succès de l'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) annoncée le 26 mai dernier. Cette opération a permis de lever un montant de 7 ME par l'émission de 350 222 actions à bon de souscription d'action (ABSA) au prix unitaire de 20,00 Euros, représentant une prime de 0,5% par rapport au cours de clôture du 24 mai (19,90 Euros), précédant la fixation du prix de l'émission.

Cette augmentation de capital visait à renforcer les fonds propres et rééquilibrer le bilan avec un gearing net cible positionné en deçà des deux tiers des capitaux propres (contre 76% au 31 décembre 2020).

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 422 980 actions à bon de souscription d'action, soit un montant total demandé de 8,5 ME, représentant une sursouscription de 1,2 fois par rapport aux 350 222 ABSA initiales proposées.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 265 340 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 76%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 157 640 actions. En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 84 882 actions qui seront réparties selon un coefficient de réduction de 0,03828461, calculé sur le nombre de DPS présentés à l'appui des souscriptions à titre irréductible sans tenir compte des fractions et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'actions demandées à titre réductible.

Alliativ, holding créée en 2017 dont le capital est détenu principalement par les deux fondateurs et des managers du groupe Visiativ, qui détenait 41,02% du capital de Visiativ avant l'opération, s'était engagé à souscrire à titre irréductible à hauteur de sa quote-part, et à titre réductible afin de garantir la réalisation de l'opération. A l'issue de l'opération, Alliativ a ainsi souscrit à 235 326 actions (163 390 actions à titre irréductible et 71 936 actions à titre réductible), représentant 67% de l'émission. Alliativ détient donc désormais 43,11% du capital et 51,56% des droits de vote de Visiativ.