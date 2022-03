Visiativ : forte hausse des résultats et premier dividende

(Boursier.com) — La société Visiativ a enregistré en 2021 un EBITDA de 22,1 ME, en progression de +55% par rapport à l'exercice 2020 et de +19% par rapport à 2019 avant la pandémie. La marge d'EBITDA ressort au-delà de 10% (10,3%) et Visiativ dégage un résultat net part du groupe de près de 10 ME, soit 4,5% de marge nette.

Au regard de cette performance, le Conseil d'administration a décidé, pour la première fois de l'histoire de Visiativ, de proposer aux actionnaires, lors de l'assemblée générale du 25 mai 2022, le versement d'un dividende de 0,45 euro par action en numéraire au titre de l'exercice 2021.

En 2022, Visiativ entend maintenir sa dynamique de croissance et accélérer les synergies entre ses différentes activités, en France et à l'international. Visiativ aborde donc l'exercice 2022 avec confiance et confirme son objectif de 30 ME d'EBITDA visé en 2023 dans le cadre du plan CATALYST.