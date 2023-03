Visiativ et XEFI concluent un partenariat en vue du transfert des activités d'infrastructure IT

(Boursier.com) — Visiativ et XEFI sont entrés en négociation exclusive en vue de la cession de Visiativ Managed Services, fournisseur d'infrastructure IT et d'hébergement.

Cette opération marque le renforcement du partenariat entre XEFI et Visiativ, deux acteurs clés du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Elle accélère le développement respectif des offres des groupes XEFI et Visiativ, afin de poursuivre l'accompagnement de leur cible commune : les TPE/PME et ETI. Ce partenariat va permettre à Visiativ de se recentrer sur son coeur d'activité de Conseil et d'Edition de logiciels, tout en s'appuyant sur un partenaire de choix pour l'activité d'infrastructure IT

La signature de l'accord définitif pourrait intervenir en avril, l'opération demeurant sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel des deux groupes.

Fort de 26 collaborateurs et d'un datacenter en propre situé sur la métropole de Lyon en région Auvergne-Rhône-Alpes, Visiativ Managed Services accompagne 140 clients TPE/PME en matière d'infrastructure IT et de plateformes technologiques adaptées à leurs besoins.

De son côté, avec ses 1.800 collaborateurs répartis sur plus de 160 agences en France, Suisse et Belgique, le groupe XEFI est le leader français auprès des TPE/PME dans le domaine de l'IT et des services associés (maintenance, cloud, infogérance, sécurité). Le groupe dispose également d'une filiale datacenters Nexeren comprenant 5 datacenters hautement certifiés lui permettant de maîtriser intégralement la chaîne de services Cloud.