Visiativ et Minalogic annoncent un partenariat stratégique pour l'innovation et la transformation digitale des entreprises

(Boursier.com) — Minalogic , le pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, et Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, s'associent pour contribuer au développement et à la croissance des entreprises du numérique de la région.

Minalogic et Visiativ unissent leurs forces et mettent en commun leurs réseaux au bénéfice de l'écosystème des acteurs du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ces deux acteurs majeurs de l'économie régionale souhaitent renforcer leurs liens sur plusieurs sujets-clés d'innovation Deeptech : l'intelligence artificielle, le Big Data et la cybersécurité. Ce partenariat permettra aux acteurs des deux écosystèmes d'accéder à des briques technologiques, des compétences numériques ainsi qu'au financement dont ils ont besoin pour enrichir leurs offres et rayonner au sein de la région Auvergne Rhône-Alpes, en France, en Europe et à l'International.

La première étape concrète de ce partenariat est l'arrivée au sein de l'équipe du pôle Minalogic d'Antoine Camus, au poste de Directeur Cybersécurité. Précédemment Directeur des opérations au sein de la filiale Visiativ Managed Services, il aura pour mission d'animer la thématique de la cybersécurité au sein de Minalogic, à travers deux volets complémentaires au service des entreprises du pôle : l'accompagnement à l'innovation technologique et l'anticipation et le management des risques liés à la cybersécurité..