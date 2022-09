Visiativ et le Groupe Vertical reprennent l'agence 3C-EVOLUTION

(Boursier.com) — Le Groupe Vertical est un acteur de dimension nationale sur le

marché de la communication. Visiativ est un acteur majeur de la transformation des entreprises depuis plus de 35 ans partout en France et dans 13 pays.

Les deux sociétés ont décidé de s'associer à 50/50 pour reprendre l'agence 3C-EVOLUTION et sa solution PIM NEXTPAGE afin de créer une offre digitale "omnicanale" pour les PME Industrielles.