Visiativ et Esker s'associent pour moderniser la fonction finance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud mondiale d'automatisation des processus administratifs et financiers et Visiativ, qui accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale, annoncent un partenariat pour accompagner les entreprises dans la transformation de leur fonction finance.

Depuis plus de 30 ans, Visiativ accompagne les entreprises dans leurs enjeux de transformation et d'innovation. Mais pour Visiativ, comme pour Esker, la transformation de l'entreprise doit impérativement passer par la digitalisation des fonctions supports. Une unité de vision que les deux acteurs ont décidé de concrétiser. En effet, Visiativ va intégrer les solutions d'Esker à son portefeuille via son programme de partenariat Alliance.

"Notre programme Alliance consiste à fédérer un écosystème de partenaires fiables afin d'accompagner les entreprises dans toutes leurs problématiques de transformation digitale, quelles qu'elles soient. En nous associant à Esker, nous apportons à nos clients une solution à même d'opérer la digitalisation de leurs processus financiers en France et à l'international" commente Laurent Fiard, co-fondateur et PDG de Visiativ.