Visiativ et BDO nouent un partenariat

(Boursier.com) — Pour accompagner leur transformation, BDO, société d'audit, d'expertise comptable et de conseil, s'allie au groupe Visiativ, acteur majeur de l'innovation et de la transformation des entreprises, pour proposer aux TPE/PME la démarche "Transformation Numérique à Grande Vitesse" (TNGV).

Visiativ a créé la TNGV pour accompagner les entreprises de manière innovante et pragmatique. Cette démarche vise à accélérer l'engagement collaborateurs et clients, appréhender les opportunités du numérique et à construire la feuille de route digitale personnalisée de l'entreprise. Simple à mettre en oeuvre, agile et itérative, la démarche TNGV permet de formaliser, prioriser et déployer l'ensemble des projets numériques d'une entreprise.

Ce rapprochement avec BDO est une opportunité pour le groupe Visiativ d'étendre son offre au-delà, de sa cible historique.

Avec 1.500 collaborateurs en France, présents dans 45 bureaux, BDO accompagne durablement les entrepreneurs à chaque stade du développement de leur organisation. Ce partenariat s'inscrit dans une volonté de permettre à ses clients d'améliorer leur efficacité et d'opérer leur transformation numérique grâce à une démarche innovante créée par Visiativ, associée à une connaissance approfondie de leurs activités grâce à BDO.

Depuis le lancement de la démarche TNGV, plus de 150 diagnostics ont été réalisés par Visiativ auprès d'entreprises de type PME/ETI industrielles.