Visiativ dégage près de 20% de croissance au T2

(Boursier.com) — Visiativ a accéléré au 2ème trimestre, réalisant un chiffre d'affaires de 47,9 ME en progression de +19%, dont +18% à périmètre et taux de change constants, par rapport au 2ème trimestre 2020, et de +10% par rapport au 2ème trimestre 2019.

À l'issue du 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Visiativ s'est donc établi à 91,7 ME, en progression de +11% (croissance identique à périmètre et taux de change constants) par rapport au 2ème trimestre 2020, et de +8% par rapport au 2ème trimestre 2019.

Au total, le chiffre d'affaires récurrent progresse de +3% au 1er semestre, représentant 63% de l'activité semestrielle. Enfin, l'international continue d'enregistrer une croissance élevée de +17% (+18% à périmètre et taux de change constants) et représente désormais 26% du chiffre d'affaires semestriel du Groupe.