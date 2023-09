Visiativ : décroche après les résultats et le nouveau plan stratégique

(Boursier.com) — Visiativ chute de 11% à 28,5 euros après la présentation de ses résultats semestriels et de son plan stratégique pour la période 2024-2028. Évoluant dans un contexte de marché porteur, Visiativ ambitionne, à travers SHIFT5, d'accroître encore plus sa position de partenaire privilégié et de confiance des entreprises en les accompagnant sur l'ensemble de leurs enjeux critiques liés à leur transformation, à la fois technologique mais aussi business.

SHIFT5 est un plan offensif de croissance, qui vise, une nouvelle fois, à doubler la taille de Visiativ pour porter son chiffre d'affaires à 500 ME à horizon 2028 avec une accélération à l'international, mais également un plan de transformation de son modèle par abonnement pour atteindre 100 ME de revenu annuel récurrent - ARR abonnement SaaS - à cet horizon. Le groupe ne donne aucune indication concernant la rentabilité mais évoque le maintien d'un niveau de rentabilité élevée.

Suite à ces résultats, peu inquiétants compte tenu de la saisonnalité, et afin d'intégrer les dernières acquisitions de la société durant l'été, Oddo BHF ajuste ses prévisions avec un léger relèvement de topline mais une marge d'EBITDA abaissée de 70 pb pour 2023 et 2024 (impact BPA positif en 2023 dû au produit de cession exceptionnel). Au final, sa vision fondamentale du groupe demeure inchangée et positive. Ce nouveau plan, très offensif et dont les grands axes stratégiques étaient en partie connus, répond bien aux principaux enjeux financiers et boursiers sur le titre, à savoir s'affranchir progressivement du modèle historique d'intégrateur, et apporter une visibilité et une trajectoire sur le changement de profil en cours. Ceci devrait permettre à terme de changer la perception boursière et le statut du titre, avec un potentiel de revalorisation significatif en cas de bonne exécution. A noter que la valorisation actuelle reste très attractive à 7,8x EBIT fwd. Le broker réitère ainsi son avis 'surperformer' et sa cible de 38 euros.