Visiativ : début d'exercice salué

(Boursier.com) — Visiativ monte de près de 4% ce jeudi à 35,45 euros, alors que le groupe a bien débuté l'exercice 2022 en réalisant un chiffre d'affaires consolidé de 55,6 ME, en progression soutenue de +27% par rapport au 1er trimestre 2021.

À périmètre constant, la croissance organique s'est établie à +21%.

La dynamique de croissance est encore plus soutenue hors de France, avec des activités à l'international qui progressent de +47% sur la période et représentent 31% du chiffre d'affaires de Visiativ sur la période.

Ce bon début d'exercice 2022 conforte Visiativ dans l'atteinte de son objectif de 30 ME d'EBITDA à horizon 2023. Invest Securities a malgré tout dégradé son avis à 'vendre' avec une cible ajustée de 29 à 30 euros et Oddo BHF a réhaussé la sienne de 37 à 40 euros en restant à 'surperformer' sur le dossier.