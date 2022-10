Visiativ : dans le rouge

(Boursier.com) — Visiativ consolide de 4,2% à 27,2 euros au lendemain de son point trimestriel. A l'issue des neuf premiers mois de son exercice 2022, l'éditeur de logiciels a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 158 ME, en progression de 18% (+9% en organique). Le management a confirmé son objectif de 30 ME d'EBITDA à horizon 2023.

La confiance du management sur T4, et plus globalement sur l'état de la demande, permet de rester optimiste sur les prochaines échéances, explique Oddo BHF. Les perspectives de Visiativ restent solides au-delà de son plan à 2023 (déjà sécurisé), et le profil évolutif du groupe sera abordé plus en détail début 2023 dans le cadre d'un nouveau plan stratégique. En outre, la valorisation du titre reste attractive à 6x EBIT 2023e, en-dessous des références historiques, et le potentiel demeure important en cas de bonne exécution de sa transformation (notamment par l'évolution de l'ARR). Ainsi, le broker réitère son avis 'surperformance' mais ajuste son objectif de 40 à 35 euros pour tenir compte de ses nouvelles prévisions et de la mise à jour des données de marché.

Invest Securities relève lui à 'neutre' sa recommandation sur le dossier en visant 28 euros après la sous-performance du titre sur le mois écoulé. Pour autant, les incertitudes restent fortes dans un contexte macro dégradé, alors que Visiativ est en phase de migration de son modèle vers l'abonnement et que sa typologie de clients (PME/ETI) est, selon le broker, plus sensible aux aléas macro que les grands comptes. A cela s'ajoute le sujet de l'endettement (DN 2022e de 49 ME après l'acquisition d'Absiskey) qui pourrait stresser les investisseurs en cas de dégradation des résultats. Si IS apprécie la stratégie et la trajectoire MT/LT, la visibilité est selon lui trop faible à court terme pour être plus positif.