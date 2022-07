Visiativ : croissance organique de 13% sur le semestre

(Boursier.com) — Visiativ a réalisé un bon 1er semestre 2022, avec un chiffre d'affaires consolidé de 110,1 ME, en progression soutenue de +20% par rapport au 1er semestre 2021.

La croissance organique s'est établie à +13%.

La dynamique de croissance est particulièrement soutenue à l'international au 1er semestre, avec des activités qui progressent de +55% sur la période et de +32% à périmètre constant et représentent désormais plus du tiers du chiffre d'affaires de Visiativ.

La société confirme son objectif de 30 ME d'EBITDA à horizon 2023.