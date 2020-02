Visiativ : création d'un Comité stratégique présidé par François Enaud

(Boursier.com) — Dans le cadre du plan CATALYST 2023, Visiativ s'est fixé cinq évolutions prioritaires visant à transformer le groupe en acteur global de l'innovation et de la transformation aux côtés des dirigeants de PME et ETI. Le renouvellement et le renforcement de la gouvernance d'entreprise constitue l'un des axes stratégiques pour atteindre cette ambition. Dans cette perspective, Visiativ annonce ce jour la création d'un Comité stratégique qui sera présidé par François Enaud.

Le Comité stratégique, qui sera constitué de François Enaud, Laurent Fiard, Président -Directeur général de Visiativ, et Bertrand Sicot, Directeur général délégué de Visiativ, aura pour mission d'accompagner le plan de transformation de Visiativ et la proposition de valeur associée, et de veiller à sa bonne exécution par le Comité exécutif.

Ingénieur diplômé de l'École polytechnique, François Enaud a débuté sa carrière, en 1982, au sein du groupe Colas. En 1983, il intègre le groupe Steria où il assume différentes fonctions (Directeur de projets, Directeur Qualité, Directeur de la Division Transports, Directeur de la Division Telecoms). En 1997, il est promu au poste de Directeur général de Steria. En 1998, il devient Président - Directeur général. Il introduit le Groupe en Bourse et initie son développement international. Artisan de la fusion Steria-Sopra, il quitte le nouvel ensemble en 2015.

Aujourd'hui, François Enaud est Président de FE Développement, société qu'il a créée en 2015, pour accompagner le développement d'entreprises innovantes dans le contexte de l'économie numérique.

François Enaud est membre du Conseil d'administration de nombreuses entreprises (KLM, ABMI, Linkbynet, Ayesa, Aston Finance, etc.), et Président de l'ANSA (Agence Nouvelle pour des Solidarités Actives).