Visiativ : corrige le tir

Visiativ : corrige le tir









(Boursier.com) — Visiativ recule de 3,4% ce vendredi à 19,30 euros, alors qu'à l'issue d'un 1er semestre 'atypique', marqué par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 82,6 ME, en repli modéré de 3% (-5% en organique) en dépit des conséquences sanitaires et de l'impact des mesures de confinement au 2ème trimestre.

À l'International, qui totalise désormais 25% de l'activité totale du Groupe (22% un an plus tôt), Visiativ a tiré son épingle du jeu au 1er semestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de +12% (+6% en organique), notamment aux États-Unis, au Benelux et au Royaume-Uni.

En dépit du contexte fortement perturbé au 1er semestre par la crise sanitaire et d'une saisonnalité traditionnellement défavorable sur la première moitié de l'exercice, Visiativ a réalisé un EBITDA de 2,8 ME au 1er semestre, en recul limité de -20%. La marge d'EBITDA s'est ainsi établie à 3,4%, contre 4,1% l'an dernier. Le bon déroulement du plan de continuité de l'activité et la maîtrise des coûts, associée à l'application pendant le confinement du dispositif d'activité partielle, ont permis au Groupe de limiter l'impact de la crise.

Le résultat financier s'inscrit à -1,7 ME, contre -0,8 ME au 1er semestre 2019, intégrant une dépréciation financière de 1 ME consécutif au départ de l'un des 3 partenaires de QOLID, mettant fin par anticipation au développement de cette filiale.

Le résultat net consolidé s'élève à -3,1 ME, contre -1,6 ME au 30 juin 2019. Les rachats de participations minoritaires initiés au premier semestre ont conduit à un résultat net part du groupe de -4,3 ME, en recul limité de -23% par rapport au 1er semestre 2019.

Situation financière renforcée au 30 juin 2020

Le 1er semestre 2020 a été marqué par un renforcement de la structure financière de Visiativ. Le cash-flow d'exploitation s'est établi à +3,1 ME, porté par une capacité d'autofinancement positive (+0,6 ME) et une variation du besoin en fonds de roulement de +2,5 ME grâce à un bon niveau d'encaissement client et aux mesures de soutien aux entreprises.

Au 30 juin 2020, Visiativ bénéficiait d'une trésorerie disponible de 70,8 ME (vs. 31,7 ME au 31 décembre 2019). La dette financière nette s'établissait à 34,3 ME pour des capitaux propres totaux de 47,1 ME, soit un ratio de gearing de 73% au 30 juin 2020, identique à celui affiché au 30 juin 2019.

Perspectives

Impacté comme la quasi-totalité des entreprises françaises par l'épisode sanitaire lié à la Covid-19, Visiativ a su garantir la continuité de services pour ses clients et faire preuve de résilience dans cet environnement adverse, comme en témoignent les résultats du 1er semestre 2020.

Alors que l'environnement économique demeure incertain pour les prochains mois, le Groupe peut compter sur ses nombreux atouts pour sortir renforcé de cette crise :

- Business model résilient avec une forte récurrence de l'activité (67% au 1er semestre 2020) ;

- Dynamisme des filiales internationales (+12% au 1er semestre 2020) qui permettent d'amortir une croissance moins soutenue en France ;

- Activités en phase avec les besoins actuels des entreprises : digitalisation, conseil en innovation, infrastructures, cloud, etc. ;

- Absence de dépendance client ou de dépendance sectorielle, grâce à la grande diversité de son portefeuille clients ;

- Moyens financiers renforcés, avec une trésorerie disponible de plus de 70 ME.

Au-delà, l'entreprise demeure tournée vers l'exécution de CATALYST 2023 et la mise en oeuvre des différents axes du plan stratégique afin de conduire à l'accroissement des synergies entre les différentes activités et à l'optimisation de la performance opérationnelle... Parmi les derniers avis de brokers, Invest Securities a relevé son objectif de cours de 26 à 28 euros en restant à l'achat sur le dossier.