Visiativ : cession attendue d'une participation majoritaire au capital de Valla

Visiativ : cession attendue d'une participation majoritaire au capital de Valla









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Visiativ est entré en négociation exclusive en vue de la cession d'une participation majoritaire du capital de la société Valla, spécialisée dans la conception, le prototypage et la fabrication de pièces par impression 3D, à un partenaire industriel. À l'issue de l'opération, Visiativ conserverait une participation minoritaire de 19% au capital de Valla (contre 100% détenu auparavant). Valla a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 2,0 ME et un résultat d'exploitation de -0,9 ME. Visiativ avait comptabilisé la même année 2 ME d'amortissements du goodwill correspondant à 100% de l'écart d'acquisition de Valla au bilan du Groupe à fin 2019. La finalisation de la cession de cette participation majoritaire est attendue dans le courant du 1er trimestre 2021.

Dans le cadre de son plan stratégique CATALYST 2023, Visiativ s'est fixé pour objectif de réaliser et d'accroître les synergies des croissances externes réalisées au cours des dernières années, dans le but de renforcer sa proposition de valeur globale et d'améliorer la performance financière globale du groupe. Dans cette perspective, le groupe annonce son renforcement capitalistique au sein du pôle Conseil, et son désengagement de sa filiale déficitaire Valla.

Le Groupe fait également état d'un niveau d'activité globalement résistant au 4ème trimestre 2020, qui devrait lui permettre d'enregistrer une contraction modérée de son activité en 2020 au regard de la crise sanitaire, avec un chiffre d'affaires annuel, à taux de change et périmètre constants, en décroissance d'environ 8%, similaire à celle communiquée à fin septembre 2020.

Visiativ a finalisé fin 2020 l'acquisition de 19,5% du capital de Visiativ Conseil (holding de contrôle de l'activité Conseil en innovation). Cette nouvelle opération fait suite à l'acquisition de 21% du capital réalisé dans le courant de l'année 2020 qui avait permis de porter à 77,6% la participation de Visiativ dans la société holding de l'activité Conseil en innovation. Visiativ détient désormais 97% du capital de Visiativ Conseil, permettant au groupe de bénéficier de l'intégration fiscale et de l'optimisation des structures.

En juillet 2020, Visiativ avait également réalisé les acquisitions de 11,25% du capital d'ABGI USA et 15,78% du capital d'ABGI France auprès d'actionnaires minoritaires non opérationnels.

Ces opérations capitalistiques, qui renforcent la participation de Visiativ au sein d'un pôle stratégique, vont contribuer à accroître la création de valeur pour les actionnaires de Visiativ.