Visiativ : bsoft.fr annonce l'ouverture de son capital

bsoft .fr, éditeur français de solutions web et d'applications mobiles (Apps) sur mesure et spécialiste des solutions d'émargements numériques, annonce l'ouverture de son capital à

Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises cotées sur Euronext Growth à Paris. Cette opération permet à bsoft.fr de se doter de moyens financiers supplémentaires pour accélérer son développement, à la fois sur le plan commercial et technique. Son offre de solutions vient enrichir le catalogue Moovapps et l'offre SaaS proposés par Visiativ à ses 18.000 clients PME, ETI et grands comptes.