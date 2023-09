Visiativ annonce ses nouvelles ambitions à long terme à travers son plan stratégique pour la période 2024-2028

(Boursier.com) — Visiativ annonce ce jour ses nouvelles ambitions à long terme, à travers son plan stratégique pour la période 2024-2028. Baptisé SHIFT5, ce nouveau plan vise à capitaliser sur les succès des précédents plans stratégiques AUDEO, NEXT100 et CATALYST qui ont permis à Visiativ de devenir au fil du temps le partenaire stratégique des dirigeants de PME et d'ETI pour accélérer l'innovation et la transformation de leurs entreprises.

Aujourd'hui, sous l'effet des profondes mutations (compétitivité et besoin d'innovation accrus, accélération de la révolution digitale, urgence climatique et environnementale, cybersécurité, intelligence artificielle), le besoin de transformation des entreprises n'a sans doute jamais été aussi important et impérieux.

Évoluant dans un contexte de marché porteur, Visiativ ambitionne, à travers SHIFT5, d'accroître encore plus sa position de partenaire privilégié et de confiance des entreprises en les accompagnant sur l'ensemble de leurs enjeux critiques liés à leur transformation, à la fois technologique mais aussi business.

SHIFT5 vise ainsi à faire de Visiativ "All-in-one Software & Consulting partner" des entreprises et permettre ainsi de démultiplier les synergies commerciales entre l'ensemble des activités du Groupe.

Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ, a déclaré : "En quelques années, Visiativ est devenu un acteur majeur de la transformation des entreprises et s'est affirmé comme le partenaire stratégique des dirigeants d'ETI et de PME pour porter l'innovation au coeur de leur business et de leurs processus industriels. Visiativ a su élargir sa proposition de valeur unique et renforcer son capital clients, fort de 23.000 entreprises. À travers notre plan stratégique SHIFT5, nous visons d'étendre cette influence en accentuant notre proximité auprès de nos clients mais aussi en nous renforçant sur nos terrains de jeu à l'international.

À l'image de nos précédents plans stratégiques AUDEO et NEXT100, SHIFT5 est un plan offensif de croissance, qui vise, une nouvelle fois, à doubler la taille de Visiativ pour porter notre chiffre d'affaires à 500 ME à horizon 2028 avec une accélération à l'international, mais également un plan de transformation de notre modèle par abonnement pour atteindre 100 MEUR de revenu annuel récurrent - ARR abonnement SaaS - à cet horizon. Notre engagement en matière de RSE reste central dans le cadre du plan SHIFT5. Nous visons à réduire nos émissions de carbone, à maintenir la diversité dans notre effectif, à accroître le nombre de personnes en situation de handicap et à soutenir le mécénat local. Notre objectif est clair : être parmi les leaders en RSE."