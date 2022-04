(Boursier.com) — Visiativ annonce la mise en oeuvre d'un programme d'actionnariat salarié au bénéfice de l'ensemble de ses collaborateurs adhérents au plan d'épargne salariale en France. Ce programme vise à associer plus étroitement les collaborateurs au développement et à la performance de Visiativ et ainsi leur permettre de bénéficier de la valeur qu'ils contribuent à créer au quotidien.

Laurent Fiard, Président-Directeur général déclare : "Je suis fier d'annoncer la mise en oeuvre du plan d'actionnariat salarié destiné aux collaborateurs de Visiativ pour leur permettre d'investir dans leur entreprise. Ce programme, aligné à nos valeurs de partage et de progression collective, s'inscrit pleinement dans notre nouveau projet d'expérience collaborateur All Visiativ."

L'offre d'actionnariat salarié sera proposée à l'ensemble des collaborateurs en France selon les modalités détaillées en annexe dans ce communiqué de presse.

Ce programme d'actionnariat salarié sera mis en oeuvre par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) dans le cadre du plan d'épargne salariale en France. Cette opération sera réalisée pour partie par une augmentation de capital réservée aux collaborateurs et d'autre part par une cession d'actions existantes auto-détenues.