Visiativ annonce ce l'acquisition, à hauteur de 68%, de la société Daxium

(Boursier.com) — Visiativ annonce ce l'acquisition, à hauteur de 68% de son capital, de la société Daxium, éditeur de la plateforme logicielle Daxium-Air. Cette plateforme SaaS permet de créer simplement des applications mobiles métier personnalisables, adaptées aux besoins des équipes nomades.

Grâce à cette acquisition, Visiativ renforce sa proposition de valeur d'accélérateur d'innovation et de transformation digitale des PME et ETI. Les solutions Daxium feront partie intégrante de la "Visiativ Innovation Platform" pour transformer les processus opérationnels en applications mobiles. Au-delà de l'élargissement de l'offre actuelle de Visiativ, la plateforme no-code Daxium-Air rejoindra à moyen terme la plateforme technologique Visiativ Agora, pour permettre aux clients Visiativ de générer leurs applications mobiles métiers.

Avec 35 collaborateurs basés en France (Paris, Nantes) et à l'international (Dubaï, UAE), la société compte à ce jour plus de cent clients, dont une quarantaine de grands comptes (Thales, Alstom, L'Oréal, LVMH, Vinci, Equans, GRDF, Spie, Véolia, Systra, Total, SGS, Stellantis, Onet, Qualiconsult, etc.). Ces clients, de tous secteurs d'activité, plébiscitent Daxium pour opérer la transformation digitale de nombreux usages...