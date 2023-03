Visiativ : amélioration de la rentabilité confirmée en 2022

(Boursier.com) — Visiativ a enregistré un EBITDA 2022 de 28,4 ME, en hausse de +29% sur un an. Visiativ signe sa meilleure rentabilité, avec une marge d'EBITDA de 11% contre 10,3% en 2021.

Sur une base proforma, en consolidant l'ensemble des acquisitions de l'année sur la totalité de l'exercice, l'EBITDA proforma s'élève à 30,6 ME, permettant à Visiativ d'atteindre dès 2022, avec un an d'avance, l'objectif de 30 ME fixé initialement pour 2023 dans le cadre du plan CATALYST.

À l'issue de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé du spécialiste de la transformation digitale s'était établi à 258,8 ME, en croissance de +21% par rapport à l'an dernier.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat d'exploitation 2022 s'est établi à 19 ME, en hausse de +27% par rapport à 2021, représentant une marge d'exploitation de 7,3% (7% en 2021).

Le résultat net part du groupe s'est établi à 11,1 ME, en progression de +14%, représentant une marge nette annuelle de 4,3%. Il sera proposé à l'assemblée générale du 25 mai 2023 le versement d'un dividende de 1,1 euro par action en numéraire.

Visiativ indique aborder l'exercice 2023 avec confiance et compte accélérer sa croissance en réalisant de nouvelles acquisitions relutives. Le groupe présentera au mois de septembre 2023 ses nouvelles ambitions à plus long terme et son nouveau plan stratégique.