Visiativ : agenda financier 2023

(Boursier.com) — Visiativ , le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, annonce son agenda financier au titre de l'exercice 2023. Ces dates sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris selon l'agenda suivant...

- 25 janvier 2023 : Chiffre d'affaires annuel 2022

- 21 mars 2023 : Résultats annuels 2022

- 25 avril 2023 : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2023

- 25 mai 2023 : Assemblée générale

- 26 juillet 2023 : Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2023

- 19 septembre 2023 : Résultats 1er semestre 2023

- 24 octobre 2023 : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2023

- 24 janvier 2024 : Chiffre d'affaires annuel 2023

- 19 mars 2024 : Résultats annuels 2023.