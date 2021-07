Visiativ acquiert Ma Sauvegarde

(Boursier.com) — Visiativ annonce l'acquisition de la société Ma Sauvegarde, éditeur d'une solution de sauvegarde en temps réel des données des entreprises, auprès de son président fondateur Hervé Favre. A partir d'une solution en full SaaS (Software as a service), Ma Sauvegarde permet de rendre accessible aux TPE et PME une technologie haut de gamme et innovante de sauvegarde et de restauration des données, semblable à celles utilisées massivement dans les grandes entreprises.

Plus de 3.000 entreprises font appel à la plateforme SaaS Ma Sauvegarde, qui compte 12 collaborateurs et réalise près de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de plus de 30% par an au cours des trois dernières années. Créée il y a 10 ans, Ma Sauvegarde combine un moteur de sauvegarde puissant, mature et éprouvé, intégrant des technologies de sauvegarde haut de gamme avec un ensemble de logiciels d'exploitation et un portail sécurisé, facilitant la gestion d'un grand nombre d'utilisateurs, avec une efficacité maximum pour les entreprises.

Ma Sauvegarde propose une solution clés-en-main, également disponible en marque blanche pour les prestataires de services informatiques et les éditeurs de logiciels, permettant aux entreprises de sauvegarder les données de leur parc utilisateurs de manière simple, rapide et sécurisée. Les atouts de Ma Sauvegarde : simplicité, efficacité, optimisation et adaptabilité Adaptée à un déploiement massif, Ma Sauvegarde a été conçue pour être facile à paramétrer, simple à gérer au quotidien et rapide à utiliser ; 5 minutes, c'est le temps quotidien moyen consacré par un client Ma Sauvegarde pour superviser les sauvegardes d'un parc de 100 utilisateurs.

Solution externalisée en mode SaaS, mais également disponible en mode On Premise, cette plateforme permet de bénéficier d'un haut niveau de sécurité de l'infrastructure et d'être facturé à l'utilisation. Ma Sauvegarde est certifiée ISO 27001 et HDS (santé).

Pour Visiativ, ce rapprochement est une opportunité afin de compléter l'offre de sécurisation des données des clients du groupe, grâce notamment à la qualité des solutions et l'expertise des équipes de Ma Sauvegarde, mais également de permettre d'intensifier la dynamique de croissance de Ma Sauvegarde en France et à l'International.