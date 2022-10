(Boursier.com) — Visiativ acquiert Absiskey, cabinet de conseil en stratégie et financement de l'innovation. Cette opération permet à Visiativ de renforcer son activité Conseil en management et financement de l'innovation, sous la marque ABGI. Cette dernière se place ainsi parmi les leaders du marché en France et poursuit son développement à l'international.

Basée à Angers, Bordeaux, Grenoble, Paris et Toulouse, Absiskey renforce l'implantation locale de Visiativ en France, et dote l'activité Conseil d'une nouvelle implantation en Pologne (Varsovie), poursuivant ainsi son développement à l'international. Absiskey est spécialisée dans le montage et le management de projets nationaux et européens de Recherche et d'Innovation (Horizon Europe, Eurostars, PSPC, ADEME, Concours de l'Innovation, Bpifrance, PIA, etc.), le conseil en fiscalité de la recherche et de l'innovation (CIR, CII) et le conseil en stratégie d'innovation (stratégie, études et design). Créée en 1988, Absiskey accompagne depuis près de 35 ans les porteurs de projet dans la mise en oeuvre de leur stratégie et financement de l'innovation. Fort de 80 collaborateurs, Absiskey a réalisé un chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros en 2021, accompagné d'une rentabilité conforme au secteur d'activité.

Ce rapprochement vient renforcer la proposition de valeur Visiativ, la Visiativ Innovation Platform qui s'articule autour de trois piliers : Consult (des conseils), Engage (des solutions) et Connect (des connections). Le pilier Consult bénéficie d'une expertise reconnue dans le management et le financement de l'innovation, les aides et subventions et le CIR/CII via son entité ABGI.

Grâce à un portefeuille composé de 400 clients, essentiellement PME, PMI et start-up, Absiskey s'inscrit dans le coeur de cible Visiativ et partage des références communes. A l'issue de ce rapprochement, Visiativ comptabilisera plus de 1.000 clients en France sur l'activité Conseil.

François Chollet, accompagné par Generis Capital depuis 2019 et actuel dirigeant d'Absiskey, va poursuivre le développement des activités au sein de Visiativ, aux côtés des principaux managers de l'activité Conseil.

L'opération sera réalisée en numéraire.

Cette acquisition demeure soumise à la procédure d'information-consultation auprès des instances représentatives des sociétés concernées. La finalisation de l'opération devrait intervenir au cours des prochaines semaines, pour une consolidation d'Absiskey dans les comptes de Visiativ au 4e trimestre 2022.