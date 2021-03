Visiativ accélère son engagement RSE

Visiativ accélère son engagement RSE









(Boursier.com) — Pour répondre aux nouveaux enjeux de développement, Visiativ accélère son engagement et structure sa RSE.

Le Groupe a souhaité mettre à profit cette période inédite liée à la Covid-19 pour transformer cette contrainte en opportunité, en repensant et structurant sa politique en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). En lien avec le plan stratégique Catalyst, Visiativ renforce sa politique RSE pour répondre, au-delà des objectifs financiers, aux enjeux de développement du Groupe, en la structurant autour de quatre axes : Responsabilité; Empreinte sociétale & environnementale ; Expérience collaborateur ; Ecosystème. Au même titre que pour ses performances financières dans le cadre du plan Catalyst, Visiativ a défini de fortes ambitions extra-financières pour le Groupe à travers ces 4 axes de la stratégie RSE. Pour assurer une parfaite transparence de ses actions et un suivi de la performance de ses engagements sociétaux, Visiativ a donc fixé ses objectifs Smart à horizon 2023.