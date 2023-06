Visiativ : 54% des collaborateurs ont participé au Plan d'actionnariat 2023

(Boursier.com) — Dans le cadre du plan All Visiativ visant à renforcer l'expérience collaborateur, Visiativ annonce le succès de la campagne 2023 du plan d'actionnariat salarié, adressé à l'ensemble de ses collaborateurs adhérents au plan d'épargne salariale en France.

Cette seconde campagne du programme d'actionnariat salarié, qui s'est déroulée du 27 avril au 12 mai, est succès avec un taux de participation de 54% des collaborateurs éligibles, dont ceux issus des sociétés qui ont rejoint Visiativ en 2022. Plus d'un collaborateur sur deux a donc choisi de participer à cette nouvelle opération et d'investir dans l'entreprise via le Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) Visiativ Actionnariat.

Au total, un peu plus de 1 ME ont été investis par les collaborateurs lors de cette campagne, à travers une augmentation de capital réservée et une cession d'actions existantes auto-détenue.

La détention des collaborateurs à travers le FCPE Visiativ Actionnariat représente désormais 2,89% du capital de la société contre 1,97% avant l'opération, portant ainsi l'actionnariat salarié à 6,37% du capital de Visiativ en incluant les collaborateurs et managers détenant également des actions en direct au nominatif.

L'opération se traduit par la création de 47.561 actions. Le règlement-livraison des actions a eu lieu ce jeudi 1er juin. Les parts de FCPE correspondantes sont indisponibles pendant 5 ans conformément aux dispositions de l'Epargne salariale.