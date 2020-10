Visiativ : - 10% !

(Boursier.com) — Visiativ plonge de 10,7% à 18,5 euros au lendemain de son point trimestriel. Le spécialiste de l'édition et l'intégration de logiciels collaboratifs dédiés à la transformation numérique des entreprises a vu son chiffre d'affaires consolidé se contracter de 14% (-15% à périmètre et taux de change constants) sur les trois mois clos fin septembre alors que la crise sanitaire liée à la Covid-19 continue d'impacter les entreprises qui retardent leurs décisions d'investissement. Sur les neufs premiers mois de l'exercice 2020, Visiativ enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 118,7 ME, en recul de -6% (-8% en organique).

L'entreprise demeure tournée vers l'exécution de CATALYST 2023 et la mise en oeuvre des différents axes du plan stratégique afin de conduire à l'accroissement des synergies entre les différentes activités et à l'optimisation de la performance opérationnelle.

Compte tenu d'une faible visibilité sur le reste de l'année, en particulier sur les activités liées à DSY (forte saisonnalité au T4), la société ne donne toujours aucun objectif chiffré sur 2020, en confirmant toutefois son plan de développement à moyen terme, souligne Oddo BHF. Si le groupe bénéficie de plusieurs facteurs de soutien (récurrence, dynamique sur le Conseil, valorisation), le broker considère désormais que les incertitudes qui entourent la fin d'année limitent le potentiel d'appréciation à court terme et les effets momentum sur les prochains mois. Ainsi, il dégrade le dossier à 'neutre' pour tenir compte d'une visibilité toujours limitée à ce stade. L'objectif est ajusté de 23 à 22 euros.

Gilbert Dupont a également abaissé sa recommandation sur le dossier à 'accumuler' avec une cible de 22,5 euros. Invest Securities a réduit pour sa part son objectif de cours de 28 à 25 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier.