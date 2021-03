Visa : une étape majeure pour les cryptomonnaies

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Visa a annoncé que son réseau de paiement allait utiliser un 'stablecoin' adossé au dollar américain pour régler les transactions, ce qui confirme que les cryptomonnaies et la technologie blockchain sont de plus en plus acceptées par le système financier global. Dans le cadre d'un programme pilote, Visa utilisera donc l'USD Coin pour régler les transactions sur Ethereum, avec l'aide de la plateforme Crypto.com et d'Anchorage, une banque d'actifs numériques, selon un communiqué publié ce jour par le géant californien des paiements basé à San Francisco. Visa offrira le service à plus de partenaires plus tard dans l'année. Jack Forestell, le directeur produit de Visa, indique que ce mouvement fait partie d'un effort destiné à mieux servir les compagnies 'fintech'. Ces firmes veulent selon lui "des partenaires qui comprennent leur activité et les complexités des devises digitales". L'annonce du jour constituerait donc à ce titre "une étape majeure".