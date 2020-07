Visa résiste, malgré un tourisme en crise

(Boursier.com) — Visa a dépassé les attentes de bénéfices pour le trimestre clos, malgré les difficultés des activités de tourisme. L'émetteur de cartes de crédit reste affecté par la pandémie, mais il parvient a réaliser des revenus trimestriels conformes ou presque au consensus de place, à 4,84 milliards de dollars, pour un bénéfice érodé de 23% à 2,37 milliards de dollars et 1,07$ par action. Un an plus tôt, à la même époque, le bénéfice net était situé à 3,1 milliards de dollars, 1,37$ par titre. Les revenus ont régressé quant à eux de 17% en glissement annuel. Les comptes marquent la première régression des revenus et profits ajustés du groupe depuis son introduction en bourse de 2008 à Wall Street.